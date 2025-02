Rivoluzione Feyenoord: Van Persie nuovo allenatore. Cosa cambia per l'Inter in Champions

Robin Van Persie è ufficialmente il nuovo allenatore del Feyenoord. Un ritorno romantico per l'attaccante che nella carriera da giocatore ha indissolubilmente legato il suo nome con quello del club olandese della sua città: con il Feyenoord ha iniziato e finito la sua carriera in campo totalizzando 98 presenze e 35 gol. Nel 2020 era diventato collaboratore tecnico in prima squadra e, nel frattempo, dal 2023 è stato l'allenatore della formazione U18. La scorsa estate ha lasciato Rotterdam per il suo esordio sulla panchina di una prima squadra all'Hereneveen. Ma la lontananza è durata poco e ora sarà il sostituto di Priske, esonerato due giorni prima l'andata dei playoff di Champions League contro il Milan. Ora al suo esordio da allenatore in Champions League affronterà l'Inter nella doppia sfida valida per gli ottavi.