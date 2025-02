Messi shock: urla in faccia all’arbitro e prende per il collo il vice allenatore

Messi protagonista nella prima giornata di MLS. Il numero 10, però, non è salito agli onori di cronaca per quanto fatto con il pallone tra i piedi, ma per le polemiche con arbitro e avversari. Nel pareggio per 2-2 dell' Inter Miami contro il New York City, Messi ha fornito l'assist del gol che ha sbloccato il risultato, prima di terminare la gara con tanto nervosismo. L'otto volte pallone d'Oro è stato ammonito dopo un faccia a faccia con l'arbitro, e infine ha messo una mano sul retro del collo di un assistente dell'allenatore avversario.

Messi nervoso: prima il giallo, poi la reazione verso l'avversario

Un finale di partita elettrico, carico di tensione, per Messi. Prima ha contribuito a salvare il risultato, poi, al termine della partita, l'argentino si è diretto dall'arbitro Mendoza, lamentandosi vistosamente e sfiorando il faccia a faccia. Un gesto non gradito dal direttore di gara, che gli ha mostrato il cartellino giallo. Non finisce però qui. Uscendo dal campo, l'assistente allenatore del New York City Ballouchy si è avvicinato a dire qualcosa a Messi, che non gradisce. Uno scambio di parole che culmina con l'argentino che mette la mano sul retro del collo dell'assistente per qualche secondo.