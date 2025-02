Clamoroso a Istanbul: per il derby oltre 4500 agenti dentro lo stadio

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce non è storicamente una partita tranquilla, anzi. La stracittadina della capitale turca si porta dietro un carico di tensione sempre molto alto, in primis per la rivalità tra le tifoserie. Ma per il match che si disputerà oggi, lunedì 24 febbraio, ci sono di mezzo la classifica e le recenti polemiche sugli arbitraggi a favore del Galatasaray : anche per questo al Rams Park sono presenti più di 4500 agenti di polizia . La cosa clamorosa, e la foto è già diventata virale, è che oltre alla polizia esterna, gli agenti siano presenti in gran numero proprio al ridosso del campo, dentro lo stadio.

Galatasaray-Fenerbahce: 4500 agenti allo stadio per il derby di Istanbul

Gli animi possono scaldarsi in un attimo, anche perché in campo i calciatori di solito non aiutano a rasserenare il clima: basti vedere i precedenti tra le due squadre e il numero dei cartellini estratti in ciascuno di essi. La sicurezza sarà quindi fondamentale durante il derby, che verrà arbitrato da un direttore di gara straniero, Slavko Vincic, proprio per ridurre al minimo possibili malintesi. Poi, come detto, è una sfida importantissima per il campionato: il Galatasaray è primo a sei lunghezze dal Fenerbahce e il risultato di questa gara potrebbe delineare in modo diverso gli ultimi mesi della stagione per i due club.