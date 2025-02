Shock in Camerun: portiere accusato di scommesse viene torturato dal presidente

ROMA - Uno scandalo scommesse sfociato in un rapimento con tanto di torture per fare confessare il presunto colpevole. È incredibile quanto sta avvenendo in Camerun, dove secondo diverse fonti citate dalla stampa locale il presidente del Victoria United, club di prima divisione, avrebbe rapito, tenuto prigioniero e torturato per tre giorni il suo portiere Djomeni Éric Parfait. Il presidente Valentin Kwain avrebbe accusato il suo portiere di aver venduto diverse partite, in particolare scommettendo sul sito 1Xbet. Per questo dopo aver portato il giocatore davanti alle autorità, che non hanno trovato nulla contro di lui, Kwain lo avrebbe fatto rapire dai suoi scagnozzi nella città di Limbe e attualmente lo terrebbe nascosto in una località sconosciuta.