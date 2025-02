Coppa di Francia, il Cannes dei Friedkin a sorpresa in semifinale

Continua il sorprendente cammino in Coppa di Francia del Cannes , club di proprietà di Dan e Ryan Friedkin dal giugno 2023. La squadra del presidente della Roma, che milita nella quarta divisione transalpina, elimina nei quarti di finale il Guingamp , che gioca nella Ligue 2, battendolo con un perentorio 3-1 . Nel primo tempo, per la formazione della Costa Azzurra, vanno a segno Abbas al 23' e Gonçalves al 30'. Nella ripresa, al 46', Siwe accorcia le distanze per il Guingamp prima del definitivo tris del Cannes, firmato da Domingues al 69'.

Anche il Reims in semifinale

Si qualifica per le semifinali di Coppa di Francia anche il Reims, che elimina ai rigori, in trasferta, l'Angers, in una sfida tra due squadre del massimo campionato. Allo Stade Raymond Kopa gli ospiti passano in vantaggio con un guizzo di Keito Nakamura al 79', ma l'Angers ha la forza di trovare il pareggio al quinto minuto di recupero con Dieng. Sull'1-1, senza i supplementari, si va direttamente ai tiri dagli undici metri: per l'Angers sbaglia il solo Niane (parata di Diouf) mentre gli ospiti mettono a segno tutti e cinque i rigori, imponendosi per 6-4.

