Coppa del Re, il Real Madrid batte la Real Sociedad: decisivo Endrick

ROMA - È il Real Madrid di Vinicius, per la prima volta capitano (a 24 anni è il secondo più giovane ad avere questo onore), ma a risultare decisivo è Endrick . I Blancos vincono l’andata della semifinale di Coppa del Re. Real Sociedad battuta con un gol del 18enne brasiliano su assist geniale di Bellingham. I baschi giocano bene, ma non riescono mai a trovare la rete del pareggio. Brutto episodio accaduto sul finire del primo tempo: Vinicius preso di mira da bu razzisti. L'arbitro interrompe il gioco per qualche minuto, poi tutto rientra. Il prossimo 1 aprile il match di ritorno.

Tabellino e statistiche di Real Sociedad-Real Madrid

Real Madrid: Endrick segna, dietro si balla

Al 19’ meraviglioso passaggio di Bellingham per Endrick, che si invola verso la porta e di esterno sinistro segna l’1-0. Un lampo nella partita del Real Madrid che trova il vantaggio e inizia a soffrire. La Real Sociedad attacca, Lunin dice no un paio di volte e tiene a galla i suoi. L’episodio più importante non accade in campo: bu razzisti verso Vinicius, l’arbitro interrompe il gioco e parla ai due allenatori. “Stop ai corsi razzisti”, la scritta che appare sugli schermi dello stadio. Si riparte per poco tempo: tutti negli spogliatoi.

Il secondo tempo di Real Sociedad-Real Madrid: i Blancos tengono

Oyarzabal prima, Kubo dopo. Lulin tiene e il Real Madrid ringrazia. Altro lampo di Endrick al 51’: traversa con un tiro potentissimo. Ci prova due volte Vinicius: non va. Bellingham sul finale tira da fuori: leggera deviazione e il portiere della Real Sociedad ci arriva in qualche modo. Passa il tempo, pallone congelato. Si fa male Ceballos che lascia i suoi in dieci nei minuti di recupero. Alla fine esulta Ancelotti che porta casa un vantaggio prezioso in vista del ritorno in casa.