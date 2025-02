Coppa di Germania, il Lipsia vola in semifinale: Wolfsburg ko

LIPSIA (GERMANIA) - Il Lipsia è l'ultima semifinalista a staccare il pass per il penultimo atto della Coppa di Germania. La squadra di Marco Rose ha battuto ed eliminato il Wolfsburg, imponendosi per 1-0 grazie al rigore trasformato da Benjamin Sesko al 69'. I biancorossi raggiungono così, in semifinale, il Bayer Leverkusen campione in carica, lo Stoccarda e la sorpresa Arminia Bielefeld, formazione di terza serie che ieri, martedì 25 febbraio, ha avuto la meglio sul più quotato Werder Brema.