Vinicius Jr. compra un club brasiliano, ma il socio italiano gli fa causa e blocca l’affare

La storia arriva dal Brasile ed è parecchio intricata. L'attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr., mediante la società ALL Agenciamento Esportivo, i cui soci sono suo padre e il suo agente Thassilo Soares, ha acquistato la maggioranza della società che controlla l’Athletic Club, squadra di Sao Joao del Rei che ha raggiunto la Serie B brasiliana dopo una serie di promozioni consecutive dalle categorie inferiori ottenute negli ultimi sei anni. L’Athletic è una delle prime SAF (Sociedade Anônima do Futebol), una società sportiva che può distribuire utili, in base a una legge del 2021. L‘acquisto delle azioni della società che controlla la SAF è stata sospeso dal Tribunale per le controversie commerciali e arbitrali del distretto di San Paolo in seguito alla causa presentata dal socio di minoranza italiano del club, Tiberis Holding do Brasil , controllata al 100% dalla società italiana Tiberis Holding dell’imprenditore Willy Francese , che è entrata nell’azionariato del club nel 2023.

Le operazioni di Ronaldo e Mbappé

L’operazione fa parte di una strategia più̀ ampia di Vinicius Jr e del suo entourage, come dimostra un altro affare appena concluso dal campione brasiliano del Real Madrid, che ha rilevato le quote di maggioranza della squadra portoghese FC Alverca. Vinicius non è l’unico calciatore brasiliano attivo nella compravendita dei club. Nel 2021 Ronaldo, il Fenomeno ha comprato per 70 milioni di dollari il Cruzeiro, rivendendolo lo scorso anno per 100 milioni dopo averlo riportato in Serie A. Neymar Junior è tornato a giocare nel Santos ed è interessato a rilevare il club. In Francia, la scorsa estate il Caen è passato in mano alla società d'investimento fondata da Mbappé, l'Interconnected Ventures. Dubbi sulla legittimità di queste operazioni fatte da giocatori tuttora in attività vengono sollevati da più parti in base non solo a ragioni di opportunità, ma anche alla violazione del codice etico della FIFA, che vieta ai calciatori di svolgere, nella disciplina che praticano, attività diverse da quella di giocare per il club di cui sono lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda l’affare di Vinicius Jr ora sospeso in Brasile, Tiberis Holding do Brasil ha citato in giudizio la F&P Gestão Esportiva, che detiene il controllo della SAF. Gli imprenditori italiani contestano la legittimità della vendita delle azioni della società controllante del club alla All Agenciamento Esportivo, società rappresentata da Thássilo Soares, agente dell'attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana.

La sospensione cautelare

Tiberis Holding ritiene che la negoziazione sia stata realizzata attraverso una cessione indiretta del controllo del club, con la vendita di azioni di F&P Gestão Esportiva, senza aver informato gli altri azionisti di minoranza e ottenuto il loro consenso. Nella prospettazione della Tiberis, l’operazione ha violato i termini dell'accordo tra azionisti, che garantiscono ai soci il diritto di prelazione all'acquisto di azioni. Nell’ordinanza del Tribunale, che ha concesso la misura cautelare richiesta da Tiberis, il giudice ha detto in modo molto chiaro che “sebbene l’operazione apparentemente non abbia modificato la partecipazione di F&P GESTÃO ESPORTIVA LTDA in AC Esportes SAF, in termini pratici si è verificata un’alienazione del potere di controllo sulla società, poiché ALL AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA sarebbe diventata la società controllante di F&P GESTÃO ESPORTIVA LTDA”. La Corte ha quindi dichiarato nulli gli effetti della transazione che ha reso dato all’agente e al padre di Vinicus il controllo della società. Fábio Mineiro, detentore della maggioranza delle azioni della Sociedade Anônima do Futebol do Athletic prima della vendita, torna a mantenere, almeno momentaneamente, il controllo.