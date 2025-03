Fonseca furioso con l'arbitro: scontro a bordocampo durante Lione-Brest

Dopo la sfortunata esperienza al Milan, conclusasi con l'esonero dopo l'1-1 con la Roma a dicembre scorso, Paulo Fonseca è entrato in corsa sulla panchina del Lione, in Ligue 1. Finora, due vittorie e due sconfitte, il tecnico portoghese è sesto in piena lotta per centrare un posto europeo. La sfida di oggi (2 marzo) contro il Brest, a un mese esatto dal debutto (con sconfitta) contro il Marsiglia del 2 febbraio, ha inevitabilmente acceso gli animi in campo e in panchina, considerando la posta in gioco (anche il Brest si sta giocando l'Europa). E Fonseca è stato protagonista di un faccia a faccia con l'arbitro Benoit Millot.