Zidane in tribuna per la sfida tra i figli Theo e Luca: come è finita

Cordoba-Granada è finita 5-0. La partita di Serie B spagnola ha regalato una sfida speciale: tra Theo e Luca Zidane , figli d'arte. Theo è un centrocampista, Luca di ruolo fa portiere. Ssi sono affrontati in campionato sotto gli occhi di papà Zinédine , presente in tribuna.

Luca Zidane infortunato, Zizou si sincera delle sue condizioni

A Luca Zidane è andata male, non solo perché il suo Granada ha perso 5-0: si è infortunato. Dai primi accertamenti sarebbe rimasto vittima di una distorsione a una caviglia. Di certo ha dovuto lasciare il campo in barella. Suo padre è andato a sincerarsi in prima persona delle sue condizioni. Theo è stato sostituito da Ortiz al 16' della ripresa, ma col sorriso sulle labbra: continua la corsa verso i playoff del Cordoba.