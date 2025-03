"Spie del Tottenham per il talento del Fenerbahce": Mourinho lo tiene in panchina

ROMA - Yusuf Akcicek è uno dei giovani giocatori turchi più promettenti. Lo sa bene José Mourinho , che dalla primavera del Fenerbahce lo ha promosso in prima squadra. E ora le prestazioni del difensore classe 2006 hanno attirato gli sguardi dei top club d’Europa. Dall’Inghilterra arriva una voce: c’è il Tottenham interessato. Gli Spurs hanno mandato degli osservatori per guardarlo da vicino. Ma il viaggio a Istanbul è stato un flop.

Il Tottenham su Akcicek, ma Mourinho non lo fa giocare

Il giovane Akcicek sta trovando continuità in questa stagione. Fin qui 13 presenze tra campionato, coppa di Turchia e Europa League (qui anche un assist e un gol). Ha giocato il derby contro il Galatasaray da titolare dimostrando ottima personalità e tecnica. E così il Tottenham ha inviato uomini mercato a Istanbul per osservalo da vicino. L’occasione perfetta: il match di campionato contro l’Antalyaspor (poi vinto dagli uomini di Mou). Peccato solo che Akcicek sia rimasto per tutti i 90’ in panchina. Al suo posto ha giocato Muldur. Quando lo ha sostituito, Mourinho ha inserito Djiku. Una mossa di José per togliere dallo sguardo degli osservatori il suo gioiello? Chissà. Di sicuro gli uomini mercato degli Spurs hanno fatto un viaggio a vuoto.