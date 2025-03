Mourinho: "La mia squalifica dimezzata dopo dieci ore. Questo fa capire..."

"Non sono stati intelligenti nel modo in cui mi hanno attaccato, perché non conoscevano il mio passato". Così José Mourinho a Sky Sports News dopo le accuse di razzismo che gli sono state rivolte dal Galatasaray a margine del derby di Istanbul: pareggiato 0-0 dominando in trasferta con il suo Fenerbahce . Mourinho ha spiegato: "Non conoscono i miei legami con l'Africa, con la gente africana, con i giocatori africani e con le associazioni benefiche africane. Tutti sanno chi sono come persona. Tutti conoscono i miei difetti, ma questo non lo è. Anzi, è esattamente il contrario".

Mourinho: "Mi sono chiesto come hanno potuto scendere così in basso"

Dritto al punto. Come sempre Mourinho non ha usato giri di parole: "Mi sono chiesto come hanno potuto scendere così in basso. Nel giorno in cui è stata decisa la mia squalifica per quattro partite è diventato di dominio pubblico il fatto che il capo della Commissione Disciplinare stesse festeggiando tra amici con una maglia del Galatasaray addosso. Dopo dieci ore la mia squalifica è passata da quattro a due giornate. Solo così si può comprendere la portata della cosa".

Mourinho: "Ringrazio i miei ex giocatori, la loro è stata una voce importante"

Oltre alle accuse, lo Special One ha incassato un sostegno spontaneo e di grande portata: "Probabilmente l'ho ricevuto anche da persone a cui non piaccio. Ringrazio le persone che non hanno avuto problemi a parlare, in particolare i miei ragazzi, i miei ex giocatori. Sono stati una voce molto importante". Al fianco di Mourinho si sono immediatamente schierati, tra gli altri, Didier Drogba e Michael Essien, che hanno utilizzato i loro social per lanciare messaggi di supporto a loro ex allenatore. Alle 18:45 di oggi, giovedì 6 marzo, il Fenerbahce sfiderà in casa i Rangers nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Chi passa affronterà la vincente del doppio confronto tra Roma e Athletic Bilbao.