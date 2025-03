Mertens pensa al ritiro dal calcio: la rivelazione al tecnico Buruk

Dries Mertens viene sempre ricordato con affetto dai tifosi del Napoli, che non a caso l'hanno soprannominato Ciro. Non potrebbe essere altrimenti per il giocatore che ha segnato più gol nella storia del club azzurro, lasciato ormai due anni e mezzo fa per andare al Galatasaray. Un'esperienza che lo ha portato a vincere tre trofei ma che potrebbe concludersi a fine stagione, perché il 37enne belga starebbe pensando seriamente di ritirarsi dal calcio. Una scelta spiazzante visto l'importanza che ancora ha nella squadra turca (5 gol e 13 assist stagionali), ma non è certo una decisione che sta prendendo a cuor leggero.