Osimhen show, prima tripletta con il Galatasaray: a segno anche Morata  

Victor Osimhen è il protagonista assoluto del successo del Galatasaray sull'Antalyaspor: l'anticipo della 27esima giornata del campionato turco si è chiuso con il successo dei giallorossi per 4-0. A segno anche Alvaro Morata : l'ex attaccante del Milan ha trasformato un calcio di rigore, mentre Osimhen ha messo a segno una splendida tripletta (l'ultima la realizzò il 28 febbraio del 2024, nel corso della sfida tra Sassuolo e Napoli, chiusa con il punteggio di 6-1 per gli azzurri).

Galatasaray a +10 sul Fenerbahce

Con questo successo il Galatasaray si porta a quota 71 in classifica, con dieci punti di vantaggio sul Fenerbahce. Gli uomini di Mourinho hanno però due gare in meno rispetto ai giallorossi. Le due squadre si affronteranno il prossimo 2 aprile in Coppa di Turchia, in una sfida che metterà in palio un posto in semifinale.