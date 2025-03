Sergio Ramos, altro cartellino rosso: è da record

ROMA - Sergio Ramos non perde il vizio . Anche in Messico, il difensore spagnolo che oggi milita nel Monterrey, non ha perso le vecchie abitudini, aggiornando il suo personale primato: con il cartellino rosso ricevuto nell’ultima gara contro i Pumas, Ramos ha raggiunto quota 30 espulsioni in carriera. Non un semplice cartellino: è diventato ufficialmente il calciatore più espulso nella storia del calcio professionistico.

Il record di Sergio Ramos con i cartellini

Il rosso rimediato in pieno recupero per un calcione a un avversario porta il suo bilancio a 19 espulsioni per doppia ammonizione e 11 dirette. Con questo nuovo allontanamento dal campo, Ramos supera l’ex difensore panamense Felipe Baloy, fermo a 29 espulsioni, e stacca anche Felipe Melo, terzo in questa speciale classifica con 28 e vecchia conoscenza della nostra Serie A. L’ex capitano del Real Madrid ha scherzato sui social: “Era ovvio che non avrei mai potuto lasciare questo campionato senza un’espulsione…”. A 38 anni, il guerriero spagnolo dimostra di non aver perso lo spirito battagliero. Con ancora molte partite da giocare, il suo record potrebbe essere destinato a crescere.