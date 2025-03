"Come Tarzan senza Cita", il presidente della Conmebol nella bufera: arrivano le scuse

Il presidente della Confederazione sudamericana di calcio (Conembol), Alejandro Domínguez, si è scusato per le sue recenti dichiarazioni: aveva paragonato le squadre di calcio brasiliane a Cita, lo scimpanzé amico di Tarzan. "Voglio esprimere le mie scuse per la mia recente dichiarazione", ha detto Domínguez in una nota, riferendosi alla sua affermazione secondo cui la Copa Libertadores senza club brasiliani sarebbe: "Come Tarzan senza Cita. Impossibile".