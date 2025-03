Dzeko prende un calcio in faccia: infortunio shock con la nazionale. E Balotelli lo prende in giro

Intorno al 34' della sfida tra Romania e Bosnia , valida per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale, Dzeko ha rimediato un calcio in faccia involontario da Popescu che l'ha costretto al cambio al termine del primo tempo. Piede destro dell'avversario in volto e faccia insanguinata per l'attaccante del Fenerbahce che ha mostrato le conseguenze sui social con un post. Immagini forti con il naso rotto incerottato ed ematomi sotto entrambi gli occhi.

Dzeko si rompe il naso e Balotelli lo prende in giro: il siparietto social

L'ex Roma nella foto ha messo in bella vista anche il gesso al braccio destro, rimediato settimane prima in una partita con il Fenerbahce. Nel carosello, anche il primo piano dei punti sul sopracciglio sinistro, applicati sempre dopo una sfida con il club turco. Nella descrizione del post, Dzeko ha scritto: "All in or nothing", con l'emoji delle spade e i muscoli. Nei commenti tanti tifosi del Fenerbahçe a sostenerlo, ma spunta anche quello ironico di Mario Balotelli, suo compagno al Manchester City dal 2010 al 2013: "Stai bene così", con i cuori e le faccine che ridono. Anche Radja Nainggolan, con cui ha giocato alla Roma, lo ha preso in giro: "Stai proprio bene!".