Mbappé al Madame Tussauds: l'esposizione dal 4 aprile

Kylian Mbappé avrà una propria statua al Madame Tussauds di Londra. Il celebre museo delle cere inglese ha voluto omaggiare la stella francese del Real Madrid, con l'esposizione della sua riproduzione che andrà in scena da venerdì 4 aprile. "Incredibile! Un evento davvero speciale. Non vedo l'ora di sentire cosa penseranno i fan" ha dichiarato l'attaccante, trovatosi a tu per tu con la statua in occasione della presentazione.