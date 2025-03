Shock in Messico: l'ex star della nazionale accusato di tentato stupro dalla sorellastra

Blanco accusato di tentato stupro: "Gravi incongruenza sul caso"

Questo il messaggio scritto da Blanco su X: "In linea con i miei principi di legalità, trasparenza e impegno per la giustizia, mi sono presentato volontariamente davanti alla Procura generale dello Stato di Morelos per contribuire a chiarire i fatti relativi alle accuse contro di me, dichiarate manifestamente infondate dalla sessione plenaria della Camera dei deputati del 25 marzo. Questa sentenza, basata sull'analisi della Sezione investigativa, ha evidenziato gravi incongruenze e la mancanza di fondamento giuridico nella richiesta di revoca dell'immunità, ribadendo che si tratta di un caso basato su un'accusa infondata e costruito su un reato inventato, in cui si è cercato di esercitare pressioni per interessi estranei alla giustizia. Occorre sottolineare che questa denuncia ha avuto origine durante l'amministrazione dell'ex procuratore Uriel Carmona Gándara, accusato di pratiche irregolari. Ribadisco inoltre il mio assoluto rispetto e la mia solidarietà alle donne che sono state vere vittime di violenza, sottolineando che la lotta per i loro diritti non deve essere strumentalizzata per altri scopi o manipolata per fabbricare accuse infondate. La giustizia dovrebbe servire a proteggere, non a perseguitare politicamente. Rimango fermamente impegnato a garantire trasparenza e responsabilità, confidando che le autorità agiranno nel rispetto della legge e che la verità prevarrà. Nel frattempo, continuerò a svolgere i miei doveri di legislatore, lavorando per i cittadini e difendendo i valori che mi hanno sempre guidato".