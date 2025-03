Già terminata la stagione di Loris Karius . Il portiere tedesco, tornato in campo nella seconda metà di questa stagione dopo aver firmato con lo Schalke 04 , ha subito un infortunio al polpaccio nell'ultima partita, giocata contro il Greuther Furth, che lo terrà fuori per il resto del campionato. Nel campionato di 2.Bundesliga (seconda serie tedesca), lo Schalke è attualmente all'undicesimo posto in classifica. Karius ha giocato 4 partite, subendo 5 reti e mantenendo la porta inviolata solo in una occasione.

Il comunicato dello Schalke 04

Lo Schalke 04 ha reso note le condizioni del portiere attraverso un comunicato: "Loris Karius ha subito un infortunio muscolare strutturale al polpaccio sinistro poco prima dell'intervallo nella partita in trasferta contro la SpVgg Greuther Fürth. Questa diagnosi è stata confermata da un esame diagnostico per immagini effettuato lunedì. Non potrà più scendere in campo per il resto della stagione". A queste parole, si aggiungono quelle del direttore dell'area professionale del club, Youri Mulder: "Sosterremo Loris al meglio durante la riabilitazione con il nostro team medico. Il suo infortunio in questo momento è davvero una sfortuna. Ora la cosa più importante è fornirgli le cure ottimali".