Che bufera in Fenerbahce-Galatasaray: rissa tra panchine e Mourinho...

Fenerbahce-Galatasaray, il gesto di Mourinho è già virale

Tutto nasce da Buris Alper Yilmaz, giocatore della panchina del Galatasaray, che va a sfidare da solo tutti i giocatori del Fenerbahce intorno all'88'. I suoi compagni e alcuni collaboratori tecnici lo portano via, ma la rissa tra le due panchine si è già scatenata. Lite che ha portato l'arbitro a espellere in primis Yilmaz, poi anche Demirbay (Galatasaray), Yandas (Fenerbahce) e il vice allenatore di Mourinho Salvatore Foti (già secondo del portoghese alla Roma). Dopo il triplice fischio, anche lo stesso portoghese viene espulso ma per un'altra situazione. Le telecamere inquadrano Mourinho mentre tira il naso dell'allenatore del Galatasaray Okan Buruk. Il turco va subito a terra con le mani in faccia, alcuni giocatori della panchina del Fenerbahce portano via l'allenatore mentre stavano arrivando gli avversari del Galatasaray, con l'ex Lazio Muslera in testa. Le immagini hanno già fatto il giro dei social e Mourinho è finito dei trend di X. Il tutto, ovviamente, con la polizia in campo.