La denuncia shock che scuote l'Europa del baby Cavani: "Trattati come animali"

«Tutta l’Europa deve sapere». Lo scrive su Instagram e su Tik Tok, lo chiarisce su whatsapp in perfetto inglese. Petar Bandic ha 25 anni, passaporto bosniaco e croato, ed è un calciatore. Un attaccante centrale, numero 9 sulle spalle e nella testa. Non di quelli famosissimi o fortissimi, ma di quelli per cui il calcio è un lavoro serio. Di lui, da qualche giorno, parlano i media di mezza Europa e la sua storia è diventata virale sui social. È stato lo stesso calciatore a volerlo perché, appunto, « tutti devono sapere ». Cosa? « Le condizioni in cui ero costretto a vivere in Slovenia . Una casa piccola, fatiscente , dove potevano stare al massimo cinque persone. Noi eravamo in diciassette , tutti ammassati, costretti a vivere l’uno addosso all’altro come migranti e lo dico con tutto il rispetto per la condizione disagiata di quella povera gente».

Bandic e le immagini inquietanti

Bandic lo dichiara e lo prova, mostrando un video in cui si vedono le immagini dell’appartamento arredato con letti di fortuna, stufette portatili, i muri incrostati, le porte che al posto del vetro hanno fogli di carta. Petar fino a poco tempo fa militava nel Drava (seconda divisione), squadra della città di Ptuj, la più antica della Slovenia. Soprannominato “baby Cavani” per il ruolo, la postura e i capelli lunghi, sognava di ripercorrere, anche in piccolo, la carriera di uno dei suoi idoli, Edin Dzeko. Questa, però, non è una storia di calcio, ma di condizioni essenziali di vita e di decoro. Il club per adesso non ha replicato alle accuse di Bandic, molto circostanziate, e non è escluso che possa farlo nelle prossime ore.

Bandic, la denuncia sui social

Intanto, la denuncia del calciatore prosegue: «Diciassette giocatori che vivono nella stessa casa, come fossimo animali, è incredibile per chiunque, figuriamoci per degli atleti. Nessuno credeva a quello che dicevo, così ho filmato la casa e le condizioni in cui vivevamo. La polizia ha addirittura arrestato un compagno di squadra perché non aveva il permesso di soggiorno in Slovenia. I ragazzi giocano per 200 euro, non credo che nessuno guadagni più di 500, nel club è il caos più assoluto e quasi mai questi miseri stipendi sono pagati in tempo. Sono consapevole che questa accusa potrebbe rendere difficile la mia carriera, ma ci sono cose che il pubblico deve sapere, ci sono limiti che nessuno dovrebbe oltrepassare». Bandic è tornato a casa da febbraio, visto che non giocava, ma con onestà ammette: «Se fossi stato un titolare forse avrei resistito, con la speranza che qualcuno potesse notarmi». Adesso, invece, almeno fino all’estate sarà senza contratto: «Ma nessun rimpianto. Semplicemente, se con la mia storia sarò riuscito ad aiutare qualcuno allora avrò fatto qualcosa di utile».