Newcastle, tifoso si tatua il codice QR della vittoria della Carabao Cup, ma il video viene rimosso

La storia impressa sulla pelle . Letteralmente, per quanto riguarda un tifoso del Newcastle . Il supporter dei Magpies ha deciso infatti di ricordare la vittoria della Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese), vinta dal club contro il Liverpool, con un tatuaggio particolare: il codice QR che permette di rivivere l'esultanza di Dan Burn , autore del gol vittoria!

L'esultanza di Burn impressa nella pelle, ma il video viene rimosso

L'astinenza da trofei per il Newcastle durava da settant'anni. Poi, è arrivata la coppa nella finale di Wembley contro il Liverpool. Una partita decisa dalla rete di Burn, che è rimasta nella storia per i tifosi del club. Brian Levitt, titolare di un negozio di tatuaggi, ha pubblicato la sua opera, un codice QR sul polpaccio che, se scansionato, permette di vedere la celebrazione del gol vittoria: "Il ragazzo di Blyth", questa la scritta sotto, ricordando il luogo di nascita del calciatore. La beffa però è arrivata presto: c'è chi ha deciso di rimuovere il video da YouTube, rendendo il link senza destinazione, rovinando per sempre il tatuaggio.