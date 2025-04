Mourinho, archiviata l'accusa di razzismo. Per il caos con il Galatasaray si temono 5 giornate

È stata archiviata l’accusa di razzismo per José Mourinho. L'episodio per il quale era stato indagato un mese fa il tecnico portoghese, nel derby tra Galatasaray e Fenerbahçe finito poi 0-0, aveva scatenato moltissime polemiche in Turchia, e non solo. Le parole dello Special One erano state forzatamente considerate dal Galatasaray non solo offensive ma addirittura razziste, a causa del termine “scimmie". Nello specifico questa frase aveva infastidito il club del quartiere di Galata: "Ha arbitrato molto bene in un ambiente che sembrava una giungla, se ci fosse stato un arbitro turco sarebbe stato un disastro. Dopo una clamorosa simulazione al primo minuto di gioco, quelli del Galatasaray in panchina stavano già saltando come scimmie".