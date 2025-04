Clamoroso in Brasile: dopo il caso Depay arriva una nuova regola

Memphis Depay è finito al centro delle polemiche in Brasile per una giocata spettacolare, ma considerata irrispettosa. Durante la finale di ritorno del campionato Paulista tra Corinthians e Palmeiras , al 90° minuto, l'attaccante olandese si è esibito in un gesto che ha fatto discutere: nei pressi della bandierina, è salito con entrambi i piedi sul pallone . Subito dopo è arrivato un fallo da parte di un avversario, che ha dato il via ad una mega rissa .

Giocata provocatoria di Depay: nuova regola in Brasile

Il gesto di Depay, ritenuto provocatorio, non è piaciuto nemmeno ai dirigenti della Federcalcio brasiliana, che hanno deciso di intervenire con nuove indicazioni agli arbitri, che prevedono ora un’ammonizione e una punizione contro chi si renda protagonista di simili "provocazioni" tecniche.

Il commento di Depay

Questo il commento dell'ex Barcellona e Atletico Madrid: "Sono venuto in Brasile per sperimentare direttamente il "joga bonito" e ora la Federazione decide di ammonire chi si ferma salendo sul pallone per un paio di secondi come ho fatto io. Non vedo il problema. Il calcio brasiliano merita visibilità , c'è tantissimo talento qui, la gioia e la passione nell'esprimersi in campo non dovrebbero essere limitate.Concentriamoci sulle regole che possono migliorare lo sport e l'aspetto commerciale del calcio di cui possono beneficiare i club, i tifosi e i giocatori anzichè queste scelte assurde".