Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria dopo tre mesi: il comunicato ufficiale

Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della Dinamo Zagabria : il club croato ha infatto deciso di esonerare l'ex difensore dopo poco più di tre mesi dal suo insediamento sulla panchina. La squadra è rimasta al terzo posto in campionato, mentre nella coppa nazionale è stata eliminata dall' NK Osijek ai quarti di finale. Da ricordare invece la vittoria sul Milan in Champions League .

Dinamo Zagabria, esonerato Cannavaro: il comunicato

Questo il comunicato ufficiale: "Da mercoledì l'allenatore italiano Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della prima squadra della Dinamo. Ha trascorso poco più di tre mesi sulla panchina del club e ha guidato la squadra in 14 partite ufficiali e tre amichevoli. [...] Vogliamo ringraziare di cuore il coach Cannavaro per il suo straordinario impegno, la sua dedizione e la sua cordialità. Gi auguriamo tutto il meglio per il suo futuro percorso sportivo e di vita. Per il resto della stagione la squadra sarà temporaneamente guidata dall'attuale vice allenatore Sandro Perkovic".

I numeri di Cannavaro con la Dinamo Zagabria

In quattordici partite ufficiali, Cannavaro ha raccolto cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, con una media di 1,64 punti a partita, ventidue gol fatti e ventuno subiti.