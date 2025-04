Var, errore senza senso: Messi ispira, Suarez segna, ma il fuorigioco non esiste!

Messi e Suarez eliminano Giroud e Lloris. Una sfida tra grandi dell'ultimo decennio di calcio europeo, andata in scena negli Stati Uniti. L' Inter Miami elimina il Los Angeles FC ai quarti di finale della Concacaf Champions League . A decidere la partita, proprio una doppietta dell'otto volte pallone d'Oro, che ha sancito la vittoria per 3-1 (3-2 nel doppio confronto). Nonostante il successo, grandi polemiche da parte della squadra della Florida per una svista del var.

Incredibile errore del var in Inter Miami-LAFC

Sul risultato del 2-1, Messi ha servito Suarez con uno splendido cross dalla trequarti. L'uruguaiano di testa aveva realizzato il gol, annullato però dall'arbitro. Infatti, il direttore di gara ha decretato il fuorigioco in seguito a un check del var. Una svista clamorosa, dato che la posizione di Suarez era regolare, come mostrato dal fermo immagine. Una decisione che non ha influito sulla qualificazione, ma che ha mandato su tutte le furie oltre a Messi (che ha vistosamente fatto cenno di "no" con il dito) e Suarez, anche l'allenatore Mascherano.