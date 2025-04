Crolla una recinzione. La procura della Repubblica indaga

I tifosi in questione avrebbero tentato l'accesso attraverso Casa Alba, un edificio adiacente alla struttura. La polizia ha tentato di impedirne l'accesso, ma una delle recinzioni è crollata, lasciando due vittime intrappolate. Una è morta sul colpo, l'altra in una clinica medica vicina. Il procuratore Morales ha aggiunto: "Stiamo indagando per stabilire se un veicolo della polizia sia stato coinvolto nella morte". L'evento ha avuto delle ripercussioni in campo. In particolare, al 70esimo minuto la sfida (sul risultato di 0-0) è stata sospesa, in seguito al lancio di oggetti sul campo da parte dei tifosi del Colo-Colo. Il capitano dei cileni Pavez e Arturo Vidal hanno tentato di calmare i tifosi.

L'annuncio della CONMENBOL

La gara è stata sospesa da parte della squadra arbitrale. Quindi, è stato pubblicato un annuncio: "La CONMEBOL è profondamente addolorata per la morte di due tifosi nei pressi dell'Estadio Monumental prima dell'inizio della partita tra Colo Colo e Fortaleza. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari".