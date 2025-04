Modric come Mbappé e Mané: è il nuovo azionista di minoranza di un club britannico

Luka Modric , numero dieci del Real Madrid che compirà quarant'anni il prossimo 9 settembre, pensa già al futuro lontano dal campo, anche se per il suo ritiro ci sarà ancora da aspettare. Il centrocampista croato entrerà infatti a far parte della proprietà dello Swansea City .

Modric nuovo proprietario di minoranza dello Swansea City

A riportarlo Fabrizio Romano, secondo cui Modric diventerà socio di minoranza del club che milita in Championship, la Serie B inglese. Attualmente la squadra si trova al dodicesimo posto in classifica sotto la guida di Alan Sheehan. Come lui, anche Kylian Mbappé ha deciso di investire nel calcio, acquistando l’80% delle quote del Caen, squadra attualmente impegnata in Ligue 2. Anche Sadio Mané, ex stella del Liverpool, ha fatto lo stesso passo, rilevando il controllo del Bourges Foot 18, club che milita nella quarta serie francese.

