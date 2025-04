Il Celtic è campione di Scozia per la 55esima volta: goleada decisiva contro il Dundee United 

Il Celtic vince per la 55esima volta il campionato scozzese . Decisiva per la squadra dell'ex Liverpool Rodgers il 5-0 contro il Dundee United . Celts che chiudono i discorsi per il titolo con cinque giornate d'anticipo raggiungendo il record di campionati vinti dai rivali di sempre dei Rangers : ora entrambe le squadre sono a quota 55.

Il Celtic vince ancora: è campione di Scozia

Percorso netto dei celtic che hanno dominato il campionato dall'inizio alla fine: i Rangers, secondi in classifica, sono a -15 punti. Miglior attacco con 97 gol fatti e miglior difesa con solo 22 reti subite in 33 partite. Quarto campionato vinto consecutivo per la squadra, secondo per Brendan Rodgers (quarto in carriera) da quando è tornato a "casa" dopo l'esperienza in Inghilterra con il Leicester. L'allenatore ha la possibilità di conquistare anche il double nazionale con la finale della Scottish Cup contro l'Aberdeen, in programma il 24 maggio. È il tredicesimo titolo negli ultimi 14 anni per il Celtic: l'unico a interrompere il dominio dei Celts è stato Steven Gerrard, vincendo il campionato con i Rangers nel 2021. L'ultimo campionato scozzese vinto da una squadra che non sia il Celtic o i Rangers risale a 40 anni fa, quando nel 1985 Sir Alex Ferguson vinse sulla panchina dell'Aberdeen.