Il Liverpool è campione d'Inghilterra per la ventesima volta. Con quattro giornate d'anticipo i Reds hanno vinto la Premier League battendo il Tottenham ad Anfield con il finale di 4-1. I sigillo sull'impresa al primo colpo di Arne Slot è arrivato grazie ai gol di Díaz al 16', Mac Alliester al 24', Gakpo al 34' e Salah al 63' e un autogol di Udogie al 69', che hanno ribaltato il momentaneo svantaggio per effetto di una rete messa a segno da Solanke al 12'.

Tripudio Reds ad Anfield per il Liverpool campione della Premier League, Salah esulta alla Totti

Festa grande per il Liverpool, di nuovo campione dopo 5 anni: 82 punti, +15 sull'Arsenal, secondo. Van Dijk e compagni hanno dominato per l'intera stagione, trascinati da Salah (28 gol, quello di oggi festeggiato con un selfie alla Totti), prendedosi lo scettro del Manchester City che ha abdicato dopo quattro titoli di fila. Cancellata anche l'amarezza per l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Psg.

Højlund salva il Manchester United: 1-1 sul campo del Bornemouth

La domenica della festa del Liverpool è coincisa anche con l'1-1 tra Bournemouth e Manchester United: i Red Devils hanno riacciuffato i padroni di casa, avanti di un gol al 23' grazie a Semenyo, all'ultimo respiro: a bersaglio Højlund al 96'.