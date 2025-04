Boca Juniors, esonerato Gago: decisiva la sconfitta nel Superclassico

Fernando Gago non è più l'allenatore del Boca Juniors . L'ex centrocampista di Roma e Real Madrid, tra le altre, è stato esonerato dopo la sconfitta degli xeneizes nel Superclassico contro il River Plate per 2-1 del 27 aprile. Attualmente, non è ancora arrivato il comunicato ufficiale, ma la decisione è stata annunciata dal dirigente Mauricio Serna .

Serna: "Decisione presa in tranquillità"

"Abbiamo preso questa decisione in tutta tranquillità, anche se non è stato facile perchè si tratta di un uomo di casa Boca, ma a noi spetta il compito di prendere certe scelte" così Serna ha parlato riguardo l'ormai ex allenatore, proseguendo: "Ringraziamo Gago, ma non è più il nostro allenatore, dirigerà gli allenamenti Herron, che guiderà la squadra almeno fino alla partita con il Tigre". Gago era diventato l'allenatore del Boca lo scorso ottobre, e in 30 partite in panchina ha ottenuto 17 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.