Santos, i tifosi invadono il centro sportivo e interviene la polizia: paura per Neymar 

Un gruppo di tifosi del Santos ha fatto irruzione nel centro sportivo per protestare contro i recenti risultati deludenti della squadra, che ha in rosa Neymar, il cui ritorno è stato celebrato in lungo e in largo in Brasile. L'invasione ha creato dei momenti di tensione. Infatti, è dovuta intervenire la polizia per sistemare la situazione. Il Santos si trova al penultimo posto in campionato e i tifosi non vogliono rivivere l'incubo della retrocessione, avvenuta nel 2023 dopo 111 passati nella massima serie. I giocatori sono stati minacciati e hanno fatto indentere che la protesta sarà molto più dura se Neymar (al momento ai box per infortunio) e compagni non superaranno il turno in coppa.