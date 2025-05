La foto raccapricciante del taglio sulla gamba in United-Athletic: "Per l'arbitro neanche fallo..."

MANCHESTER (Inghilterra) - Il verdetto del campo è stato inconfutabile, eppure l’ Athletic Bilbao critica in maniera veemente l’arbitraggio di Siebert . La squadra basca è stata eliminata dal Manchester United in semifinale, l’accesso degli inglesi alla finale di Europa League al termine della partita ha generato numerose polemiche per la direzione arbitrale che - secondo i baschi - avrebbe favorito in maniera clamorosa la formazione inglese.

Athletic, le polemiche sull’arbitro

ll giocatore basco Beñat Prados ha pubblicato sul proprio profilo social un scatto impressionante che ritrae la propria gamba dopo un intervento scorretto di un avversario che gli ha procurato una ferita profonda sulla tibia. "Niente rosso, niente giallo, niente fallo: gioca..." scrive polemicamente il giocatore della formazione basca. Nell’occasione - infatti - l’arbitro Daniel Siebert non ha sanzionato Lindelof né con il cartellino rosso, né con il giallo per il suo duro intervento: in quel momento l'Athletic era in vantaggio per uno a zero all’Old Trafford contro il Manchester United. L’eventuale espulsione - reclamata dai baschi - avrebbe potuto rimettere in partita la formazione biancorossa. Prados, entrato in campo da pochi minuti, è stato costretto a lasciare il campo per una ferita piuttosto profonda: negli spogliatoi i medici hanno dovuto applicare diversi punti di sutura per chiuderla.