"Boca Juniors, per la panchina spunta il nome di Mancini"

Mancini, l’agente sonda il terreno

Il giornalista Roberto Leto ha raccontato a Radio Splendid l'incredibile conversazione telefonica avuta con l'agente dell'allenatore italiano: “Cosa vuoi sapere? - ha chiesto il giornalista al manager del tecnico - "Come funziona il Boca Juniors - ha replicato l’agente - so che Riquelme ha un consiglio di amministrazione e che al Boca Juniors stanno cercando un nuovo allenatore. La squadra è competitiva? Ha dei giocatori forti?”. Il colloquio, come testimonia il giornalista, è andato avanti per una decina di minuti, con la richiesta di ulteriori informazioni sulla squadra e sull’ambiente. “Voleva sapere com'era il rapporto e chi era al comando del club in questo momento” ha concluso il giornalista Roberto Leto.

Boca, un nuovo tecnico entro pochi giorni

Il club dovrà maturare una decisione entro poco tempo: la squadra sarà a riposo fino a martedì, poi riprenderà ad allenarsi in vista del debutto nel Mondiale per Club, previsto per il 16 giugno contro il Benfica a Miami. Il Boca affronterà poi gli impegni con il Bayern Monaco e l'Auckland City. La decisione sul nuovo tecnico è imminente, l’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla negoziazione con l’ex tecnico Fernando Gago con cui il Boca Juniors deve ancora definire i termini economici del divorzio.