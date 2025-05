Ancelotti, che accoglienza in Brasile: oggi la presentazione ufficiale

Cappelo del Brasile in testa ed accoglienza da re: Carlo Ancelotti è sbarcato in Brasile per iniziare la sua nuova avventura da commissario tecnico dei verdeoro. L'ex allenatore del Real Madrid, primo straniero ad allenare la nazionale cinque volte campione del Mondo, è atterrato in Brasile alle 21:00 (ora locale) di domenica e verrà presentato oggi alle ore 18:00 a Rio de Janeiro.