Lamal e Neymar, vacanze insieme in Brasile: che show in spiaggia

Palleggi in spiaggia, accese sfide a beach soccer e serate in compagnia, tra risate, e momenti vissuti all'insegna della spensieratezza. Lamine Yamal e Neymar si stanno godendo dei giorni di vacanza a Rio de Janeiro. La stella del Barcellona e il fuoriclasse brasiliano stanno passando alcuni giorni insieme, immortalando il tutto sui social network.

Neymar e Yamal, i video a Rio

I due calciatori hanno postato sui rispettivi profili Instagram alcuni momenti delle giornate passate insieme. Yamal e Neymar si sono immortalati in alcuni momenti in spiaggia e cene in locali brasiliani, trovando grande apprezzamento dai loro followers.