Porto, ecco Farioli: le prime foto con Villas-Boas e tutti i dettagli del contratto

Il Porto ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Francesco Farioli come nuovo allenatore. Il tecnico toscano, 36 anni, ha firmato un contratto biennale e subentra all’argentino Martin Anselmi, esonerato dopo una stagione deludente.

Porto, ecco Farioli: le foto con Villas-Boas

Farioli era libero da maggio, quando aveva rescisso il contratto con l’Ajax, con cui ha mancato la vittoria in Eredivisie nonostante un ampio vantaggio a cinque giornate dal termine. In precedenza aveva allenato anche il Nizza, lasciando il segno in Ligue 1.

Villas-Boas: "Un tecnico giovane, ma estramamente ambizioso"

Il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha definito Farioli “un tecnico giovane, ma estremamente ambizioso”, sottolineando il suo rapido percorso di crescita nel calcio europeo. L’obiettivo dichiarato è riportare il club ai vertici dopo il terzo posto della scorsa stagione, a undici punti dallo Sporting campione di Portogallo.