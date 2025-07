Il frontman dei Kasabian si laurea a Leicester: festeggia sul palco e cita Claudio Ranieri

ROMA - Sergio Pizzorno, chitarra e voce dei britannici Kasabian, ha ricevuto un dottorato honoris causa in musica dall'University of Leicester. Durante la cerimonia tenutasi al De Montfort Hall, il cantante ha celebrato l’onorificenza con un gesto goliardico: ha imitato Claudio Ranieri esclamando “Dilly ding, dilly dong!”, la celebre esultanza del tecnico italiano che portò il Leicester City al titolo nel 2016.

Pizzorno e la citazione in onore di Ranieri

Sergio Pizzorno, 44 anni, è stato insignito del prestigioso titolo in riconoscimento dell’impatto della sua musica, con i Kasabian, autori di sette album consecutivi al numero uno in classifica nel Regno Unito. Sul palco dopo la laurea, riconoscendo lo spirito esuberante dell’allenatore italiano, ha ironicamente rievocato quel momento di gloria, scatenando l’ilarità del pubblico. Pizzorno in Inghilterra tifa Leicester, ma è anche molto tifoso del Genoa: ha ereditato la passione dallo zio Gianni. Ranieri è stato uno degli uomini leggenda delle Foxes nel trionfo in Premier League nel 2016. Dalle parti di Leicester se lo ricordano tutti.