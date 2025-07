Supercoppa di Portogallo, il Benfica critica in 4 punti la designazione arbitrale per la sfida con lo Sporting

Il Benfica ha criticato attraverso il suo account X, in quattro punti, la designazione di Fábio Veríssimo per la partita, contro lo Sporting Lisbona, che giovedì prossimo (calcio d'inizio alle 21:30 italiane) metterà in palio la Supercoppa di Portogallo. Quattro motivi per motivare la propria insoddisfazione nei confronti dell'arbitro che dirigerà la gara all'Estádio do Algarve.