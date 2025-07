Paura per Carles Perez, ricoverato in ospedale: morso ai genitali da un cane in Grecia

ROMA - Carles Pérez, l’attaccante spagnolo di proprietà del Celta Vigo, attualmente in prestito all’Aris Salonicco, è stato ricoverato in ospedale in Grecia dopo essere stato morso nella zona genitale da un altro cane durante una passeggiata con il suo animale domestico. Secondo quanto riferito, mentre stava portando a spasso il suo cane, un altro cane si è avventato su di lui: il morso ha provocato tagli profondi nell’area genitale, costringendo il giocatore al ricovero e ad accertamenti medici urgenti. Lo spagnolo è passato in prestito in Grecia. Tra il 2020 e il 2022 ha giocato anche con la maglia della Roma.

Condizioni mediche e possibili interventi

I medici hanno riscontrato lesioni gravi, ma non tali da mettere in pericolo la vita. Tuttavia, si sta valutando se sia necessaria un'operazione chirurgica per ripristinare la zona colpita. Al momento la situazione non è critica, ma la possibilità di un intervento è ancora in sospeso. E il club greco attende notizie sui tempi di recupero. La sua esperienza non è iniziata nel migliore dei modi.