Clamoroso in Danimarca: c'è un giocatore che a fine partita vince 55 chili di patate

Clamoroso in Danimarca: 55 kg di patate in premio per Soulas

Non la classica coppa o il consueto trofeo per Soulas, a segno nella sfida valida per la terza giornata del torneo e dunque decisivo per la prima vittoria in campionato del Sonderjyske, ma "55 kg di patate appena raccolte" come ha spiegato il suo stesso club in un divertente post social, in cui lo si vede posare davanti alla carriola piena di tuberi offerti dallo sponsor. E chissà se alla fine avrà diviso il premio insieme ai compagni o avrà tenuto le patate tutte per sé, riempendo esclusivamente la dispensa della sua cucina.