Icardi torna a fare gol, poi il gesto d'amore per China (con frecciata a Wanda Nara)

Dopo 281 giorni, conflitti familiari e una lunga convalescenza, Mauro Icardi è tornato in campo. Come se il tempo non fosse mai passato, l'attaccante ha segnato un gol nella partita del Galatasaray contro il Karagümrük ed è stato acclamato da tutto lo stadio. In questo misto di euforia ed emozione, il calciatore ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che gli sono stati accanto durante il percorso, in particolare alla sua fidanzata, China Suarez . Il giocatore ha scritto il nome dell'attrice sulla sua fascia di capitano, insieme a quelli di Francesca e Isabella, le figlie avute da Wanda Nara con la quale è impegnata in una tormentata battaglia per l'affido. In una lunga lettera condivisa sui social, Icardi ha espresso il suo amore per China e la sua gratitudine per ogni momento che ha trascorso al suo fianco durante i suoi giorni più dolorosi. "Amore mio, oggi non voglio parlarti solo come la tua compagna, ma come l'uomo che ha vissuto con te uno dei capitoli più difficili della sua vita", ha esordito in un post sul suo account Instagram.

La lettera di Icardi dopo il ritorno in campo con il Galatasaray

Nel suo post, l'attaccante ha anche sottolineato l'angoscia che ha provato e le difficoltà che ha dovuto affrontare in questi ultimi mesi: "Quando questo maledetto infortunio mi ha tenuto lontano dal campo, anche se non l'ho dato a vedere, mi ha anche costretto ad affrontare le mie paure, le mie frustrazioni e le mie notti più lunghe. Ma tu eri lì, costante, incondizionato, a darmi la forza anche quando provavo il dolore più grande". In quel contesto, Mauro ha parlato del supporto ricevuto da China e ha descritto come lei gli sia stata accanto durante il suo lungo percorso di recupero: "Non ti sei presa cura solo di me fisicamente, ti sei presa cura della mia anima e, soprattutto, del mio cuore. Sei stata lì per ogni sessione di dolore, lavoro e impegno, e anche se ho visto il buio dopo tanti mesi senza giocare a pallone, mi hai sempre ricordato che c'era ancora luce ad aspettarmi. Oggi condividiamo quella luce insieme, ne godiamo e la riempiamo di amore". In uno dei passaggi più delicati della sua lettera, Icardi ha sottolineato i valori che ha appreso e che hanno rafforzato il suo rapporto con la fidanzata. Parole che sembrano nascondere anche una stoccata a Wanda Nara: "Guardo indietro e provo nostalgia, non per l'infortunio, ma per quello che abbiamo imparato insieme in quel periodo. Ho imparato che il vero amore non si dimostra solo nei giorni facili, ma nelle battaglie, nella pazienza, nelle mani che non mollano la presa anche quando tutto è contro di te".

Icardi, l'amore per China Suarez è sempre più forte

Commosso dal sostegno incondizionato di China, Maurito ha parlato anche del loro futuro insieme: "Oggi, mentre sogno di tornare più forte che mai, sogno anche tutto ciò che dobbiamo ancora vivere. So che il futuro brillerà su di noi perché lo costruiremo insieme, passo dopo passo, con lo stesso amore e la stessa fede che ci hanno portato qui". Come se non bastasse, in una potente dichiarazione d'amore, Mauro ha parlato dei momenti difficili che ha attraversato e del suo progetto di vita con l'attrice: "Grazie per essere stata la mia compagna, il mio rifugio e la mia ragione per andare avanti e non mollare mai. Se mi sei stata così vicina nei momenti peggiori della mia carriera, non riesco a immaginare quanto sarà incredibile camminare mano nella mano con te attraverso i momenti migliori e più belli che verranno. Ti amo". Per concludere, l'ex marito di Wanda Nara ha fatto riferimento all'immagine che ha scelto per accompagnare questa lunga dedica: "La nostra prima foto, anche se i nostri cuori erano uniti molto prima".

La frecciata di China Suarez a Wanda Nara e agli haters

Dal canto suo, l'attrice, stabilitasi a Istanbul ed impegnata ad arredare una casa in una zona esclusiva della capitale turca, ha festeggiato il ritorno in campo del fidanzato con una serie di foto e video di Icardi che segna il gol e festeggia davanti a un intero stadio. "Orgogliosa di te. Hanno cercato di umiliarti, di distruggerti. Non ci sono riusciti, eccoti qui. Ti amo con tutto il cuore", ha scritto China Suarez accanto a una foto del fidanzato, sorridente tra gli applausi.

Icardi resta al Galatasaray?

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di Icardi di lasciare la Turchia per tornare a giocare in Italia ma ora pare che il Galatasaray sia intenzionato a rinnovare il contratto con l'argentino - in scadenza a metà 2026 - per altri due anni.