Paura per Robert Moreno, l'ex vice di Luis Enrique: si sente male in campo, portato in ospedale

ROMA - Momenti di apprensione mercoledì sera allo stadio di Sochi, dove l’allenatore spagnolo Robert Moreno , ex vice di Luis Enrique (alla Roma, ma anche al Barcellona e con la Spagna), è stato vittima di una crisi ipertensiva con attacco epilettico durante la sfida di Coppa di Russia tra la sua squadra e il Krasnodar, terminata con la vittoria degli ospiti per 2-4. Il tecnico catalano, 47 anni, si è sentito male a circa un quarto d’ora dal termine, poco dopo il primo gol del Sochi che aveva momentaneamente accorciato le distanze sul punteggio di 1-3. Le immagini televisive hanno mostrato Moreno scortato verso il tunnel degli spogliatoi da un assistente, mentre il pubblico e i giocatori guardavano preoccupati la scena.

Malore per Robert Moreno, cosa è successo

A chiarire la situazione è stato Igor Kudryashov, direttore sportivo del club russo, che a Sport-Express ha dichiarato: “Ha avuto un attacco epilettico. È stato portato in ospedale in ambulanza. La sua vita non è in pericolo”. Fortunatamente, dopo i controlli di rito, i medici hanno escluso complicazioni: non è stato necessario il ricovero né la permanenza in osservazione. Moreno ha potuto lasciare l’ospedale sulle proprie gambe, rassicurando così tifosi e squadra.