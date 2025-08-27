Clamoroso in Coppa di Lega: il Manchester United eliminato da una squadra di quarta serie

ROMA - Manchester subito fuori in Coppa di Lega. I Red Devils salutano la competizione al terzo turno, sconfitti ai calci di rigore dal Grimsby Town, formazione che milita in League Two, la quarta serie del calcio inglese. All’Old Trafford la serata prende subito una piega inattesa: al 30’ gli ospiti sono già avanti di due reti grazie a Vernam e Warren. Lo United prova a reagire, accorcia con Mbeumo al 75’ e trova il pareggio nel finale con Maguire (89’), portando la sfida ai rigori. Dal dischetto, però, a condannare i Red Devils sono gli errori di Cunha e dello stesso Mbeumo, che consegnano al Grimsby una storica qualificazione.