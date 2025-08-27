Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Clamoroso in Coppa di Lega: il Manchester United eliminato da una squadra di quarta serie

I Red Devils fuori contro il Grimsby ai rigori. Avanti Fulham, Brighton ed Everton
Clamoroso in Coppa di Lega: il Manchester United eliminato da una squadra di quarta serie© Getty Images
1 min

ROMA - Manchester subito fuori in Coppa di Lega. I Red Devils salutano la competizione al terzo turno, sconfitti ai calci di rigore dal Grimsby Town, formazione che milita in League Two, la quarta serie del calcio inglese. All’Old Trafford la serata prende subito una piega inattesa: al 30’ gli ospiti sono già avanti di due reti grazie a Vernam e Warren. Lo United prova a reagire, accorcia con Mbeumo al 75’ e trova il pareggio nel finale con Maguire (89’), portando la sfida ai rigori. Dal dischetto, però, a condannare i Red Devils sono gli errori di Cunha e dello stesso Mbeumo, che consegnano al Grimsby una storica qualificazione.

Le altre gare: Fulham, Brighton ed Everton avanzano

Nessuna sorpresa negli altri incontri di giornata. Il Fulham supera il Bristol 2-0, sbloccando con un’autorete di Tanner (8’) e raddoppiando con Jimenez al 21’. Travolgente il Brighton, che travolge l’Oxford con un pesantissimo 6-0: a segno Boscagli (13’), Gruda (20’), Gomez (60’), doppietta di Tzimas (71’ e 77’) e chiusura di Watson (86’). Vittoria agevole anche per l’Everton, che batte 2-0 il Mansfield con le reti di Alcaraz (51’) e Beto (89’).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Sadiki e la laurea in PremierChris Rigg e la cassaforte del Sunderland