Clamoroso in Coppa di Lega: il Manchester United eliminato da una squadra di quarta serie

ROMA - Manchester subito fuori in Coppa di Lega. I Red Devils salutano la competizione al terzo turno, sconfitti ai calci di rigore dal Grimsby Town, formazione che milita in League Two, la quarta serie del calcio inglese. All’Old Trafford la serata prende subito una piega inattesa: al 30’ gli ospiti sono già avanti di due reti grazie a Vernam e Warren. Lo United prova a reagire, accorcia con Mbeumo al 75’ e trova il pareggio nel finale con Maguire (89’), portando la sfida ai rigori. Dal dischetto, però, a condannare i Red Devils sono gli errori di Cunha e dello stesso Mbeumo, che consegnano al Grimsby una storica qualificazione.
Le altre gare: Fulham, Brighton ed Everton avanzano
Nessuna sorpresa negli altri incontri di giornata. Il Fulham supera il Bristol 2-0, sbloccando con un’autorete di Tanner (8’) e raddoppiando con Jimenez al 21’. Travolgente il Brighton, che travolge l’Oxford con un pesantissimo 6-0: a segno Boscagli (13’), Gruda (20’), Gomez (60’), doppietta di Tzimas (71’ e 77’) e chiusura di Watson (86’). Vittoria agevole anche per l’Everton, che batte 2-0 il Mansfield con le reti di Alcaraz (51’) e Beto (89’).