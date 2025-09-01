Luis Suarez shock: sputa all'allenatore avversario, bufera sui social

MIAMI (Usa) - Ennesimo episodio shoccante per l’uruguagio Luis Suarez : l’attaccante dell’ Inter Miami è al centro di una bufera mediatica dopo il concitato post partita di domenica sera. L’ex giocatore del Liverpool e della nazionale dell’Uruguay - al termine della finale di coppa di Lega persa contro il Seattle Sounders è stato protagonista di una rissa in mezzo al campo insieme all’allenatore avversario.

Suarez, l’episodio incriminato

La pesante sconfitta rimediata dalla squadra di Messi per 3-0 ha acceso gli animi, e al termine della partita Suarez ha affrontato con intenzioni poco nobili un membro dello staff tecnico dei Sounders colpendolo, poi - non contento - ha sputato in faccia all’allenatore avversario sotto gli occhi del portiere del Miami Oscar Ustari che ha provato in qualche modo a intervenire per frenare il compagno di squadra. Al fischio finale, in mezzo al campo i giocatori avevano già dato vita a una rissa da saloon: anni infiammati e nervosismo alle stelle. Suarez ora rischia una seria sanzione da parte della MLS, mentre il presidente del suo club David Beckham sta valutando provvedimenti nei confronti del proprio tesserato.