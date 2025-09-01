Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Luis Suarez shock: sputa all'allenatore avversario, bufera sui social

L'attaccante dell'Inter Miami scatena una rissa al termine della finale di coppa di Lega rendendosi ancora una volta protagonista di un fatto increscioso
Luis Suarez shock: sputa all'allenatore avversario, bufera sui social
1 min

MIAMI (Usa) - Ennesimo episodio shoccante per l’uruguagio Luis Suarez: l’attaccante dell’Inter Miami è al centro di una bufera mediatica dopo il concitato post partita di domenica sera. L’ex giocatore del Liverpool e della nazionale dell’Uruguay - al termine della finale di coppa di Lega persa contro il Seattle Sounders è stato protagonista di una rissa in mezzo al campo insieme all’allenatore avversario.  

Suarez, l’episodio incriminato

La pesante sconfitta rimediata dalla squadra di Messi per 3-0 ha acceso gli animi, e al termine della partita Suarez ha affrontato con intenzioni poco nobili un membro dello staff tecnico dei Sounders colpendolo, poi - non contento - ha sputato in faccia all’allenatore avversario sotto gli occhi del portiere del Miami Oscar Ustari che ha provato in qualche modo a intervenire per frenare il compagno di squadra. Al fischio finale, in mezzo al campo i giocatori avevano già dato vita a una rissa da saloon: anni infiammati e nervosismo alle stelle. Suarez ora rischia una seria sanzione da parte della MLS, mentre il presidente del suo club David Beckham sta valutando provvedimenti nei confronti del proprio tesserato.

