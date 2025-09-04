Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Icardi, che spettacolo la vista dalla sua lussuosissima casa a Istanbul

L'attaccante del Galatasaray ha condiviso su Instagram una vista esclusiva sulla capitale turca: le immagini
1 min

Tre presenze e due gol in Süper Lig: Mauro Icardi ha iniziato alla grande la nuova stagione con il Galatasaray andando a segno contro il Karagümrük e il Caykur Rizespor. L'ex attaccante dell'Inter si gode la sua partenza sprint e Istanbul, condividendo la felicità di vivere nella capitale turca attraverso i proprio social.

Icardi, panorama mozzafiato a Istanbul

Icardi ha pubblicato sul suo account Instagram una panoramica di ciò che vede affacciandosi dalla finestra della sua lussosissima abitazione: uno skyline splendido e il Bosforo a rendere l'atmosfera ancor più magica. Una cartolina in movimento per i tifosi del Gala e tutti i suoi followers.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Wanda Nara esplode contro IcardiIcardi litiga con un tifoso del Gala