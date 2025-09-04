Icardi, che spettacolo la vista dalla sua lussuosissima casa a Istanbul

Tre presenze e due gol in Süper Lig: Mauro Icardi ha iniziato alla grande la nuova stagione con il Galatasaray andando a segno contro il Karagümrük e il Caykur Rizespor. L'ex attaccante dell'Inter si gode la sua partenza sprint e Istanbul, condividendo la felicità di vivere nella capitale turca attraverso i proprio social.
Icardi, panorama mozzafiato a Istanbul
Icardi ha pubblicato sul suo account Instagram una panoramica di ciò che vede affacciandosi dalla finestra della sua lussosissima abitazione: uno skyline splendido e il Bosforo a rendere l'atmosfera ancor più magica. Una cartolina in movimento per i tifosi del Gala e tutti i suoi followers.