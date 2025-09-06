Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Luis Suarez, maxi squalifica per lo sputo all'allenatore avversario

L'attaccante uruguaiano è stato punito dopo il triplice fischio di Seattle Sounders-Inter Miami. Due turni di stop anche per Sergio Busquets
1 min

Sono arrivate le decisioni disciplinari dopo la finale di Leagues Cup, segnata dalle tensioni tra Seattle Sounders e Inter Miami. La partita, chiusa sul 3-0 per i padroni di casa, era degenerata al triplice fischio con una rissa in campo che ha coinvolto diversi giocatori. Tra i protagonisti in negativo, Luis Suarez.

Inter Miami, sei giornate di squalifica per Suarez

L’attaccante uruguaiano ha sputato un membro dello staff dei Sounders ed è stato squalificato per sei giornate, con le immagini del gesto diventate immediatamente virali sul web. Meno pesante, ma comunque significativa, la sanzione inflitta a Sergio Busquets, compagno di squadra dell'uruguaiano anche ai tempi del Barcellona.

Due turni di stop per Busquets

Due turni di stop per il centrocampista spagnolo, reo di aver colpito con un pugno l'avversario Obed Vargas. Una sentenza severa che priverà l’Inter Miami di due delle sue stelle più rappresentative per l’avvio della nuova stagione.

