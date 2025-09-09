Ronaldo rifiuta un selfie e spinge un giovane fan: il video è virale

Attualmente impegnato con il suo Portogallo nelle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Cristiano Ronaldo è diventato virale sul web per un episodio che non lo ha visto protagonista all'interno del terreno di gioco. Nell'hotel che ospita la nazionale di Martinez, CR7 ha rifiutato un selfie con un giovane fan , spingendolo prima dell'intervento della sicurezza.

Cristiano Ronaldo rifiiuta un selfie e spinge un fan: il video è virale

Hanno fatto il giro del mondo le immagini che ritraggono Cristiano Ronaldo allontanare in malo modo un ragazzo a caccia di una fotoricordo con il suo idolo. Accompagnato dal resto dei calciatori del Portogallo, mentre percorreva la hall dell'albergo che ospita la selezione lusitana, CR7 non voleva essere disturbato: quando si è visto inquadrato dallo smartphone del giovane fan, ha reagito impulsivamente, spingendolo via e tirando dritto alle spalle di Bernardo Silva. Poi, l'intervento dei responsabili della sicurezza.