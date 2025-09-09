Il bellissimo gesto silenzioso di Cavani che salva la vita di una bambina: cosa è successo 

Cuore d'oro Cavani. L'attaccante del Boca con un passato nel Napoli ha salvato la vita di una bambina. A raccontarlo ci ha pensato Rafa Cotelo, giornalista uruguaiano e papà della ragazza. Il riassunto? Una emergenza grave dovuta a una rara malattia, un'operazione costosa e un aiuto inaspettato de El Matador che ha cambiato tutto. Dopo due operazioni precedenti in Argentina affidate a un neurochirurgo pediatrico, si è creata una complicanza improvvisa che ha reso necessario un nuovo intervento.

Cavani e il gesto speciale

"Il medico, non appena ha visto gli esami, ci ha detto che dovevamo operare immediatamente. Ero a rischio la sua vita", ha raccontato Cotelo. Nonostante il tentativo di mantenere la calma, il momento più doloroso è stato apprendere che l'intervento richiedeva un pagamento anticipato in contanti. "Non potevo permettermelo", ha ammesso il giornalista. In preda alla disperazione, Rafa Cotelo ha contattato Cavani. Il calciatore ha subito optato per una soluzione originale, incaricando un conoscente, titolare di una scuola di tango accanto alla clinica, di recapitare i fondi per la bambina alla famiglia. Un individuo, quindi, si è presentato con una valigetta piena di banconote e un messaggio toccante: "Mi ha mandato Edi. Se ne hai bisogno...". L'intervento si è svolto senza intoppi e la bambina si è salvata grazie all'aiuto del bomber.